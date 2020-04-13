Москва, , 11:41 — REGNUM Проект «Культурная Москва онлайн», представляющий подборку культурных мероприятий города, запустило правительство Москвы. Об этом 13 апреля сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На интернет площадке mos.ru собраны концерты, спектакли, лекции и экскурсии. Десятки мероприятий разделены на восемь разделов: «Музыка», «Музеи», «Театр», «Кино», «Шоу», «Экскурсии», «Литература» и «Знания».

Благодаря проекту у жителей появилась возможность знакомиться экспозициями музеев, узнавать больше об искусстве и кино и прочих, интересующих их направлениях, в период, когда театры, музеи, библиотеки или культурные центры закрыты для посещений.

Напомним, в Москве введены специальные меры по предотвращению распространения коронавируса, предусматривающие самоизоляцию граждан, ограничения передвижений, оформление специальных пропусков для поездок по городу.

По последним данным, в Москве зарегистрировано более 11,5 тысяч случаев заражения коронавирусом. 82 человека скончались от осложнений болезни, вызываемой коронавирусом.