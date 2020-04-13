Вашингтон, , 11:11 — REGNUM Американский бизнесмен Боб Айгер заявил, что его уход с поста главы Disney никак не связан с пандемией коронавируса. Об этом 13 апреля сообщает портал ComicBook.

Айгер опроверг заявления о том, что он «бросил» свой пост в Disney, заранее зная о предстоящем экономическом кризисе. Бизнесмен заверил, что он продолжит помогать текущему главе компании (Бобу Чапеку) и возьмёт на себя множество организационных вопросов.

По оценкам различных агентств, в период пандемии коронавируса Disney теряет до $30 млн в день. Компании пришлось временно закрыть все свои студии и парки развлечений.

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