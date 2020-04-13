Лос-Анджелес, США, , 11:05 — REGNUM Съёмки кинокомикса «Чёрный Адам» были отложены из-за пандемии коронавируса. Об этом 13 апреля сообщает портал ComicBook.

Перенос съёмок анонсировал Дуэйн Джонсон, которому предстоит сыграть в фильме главную роль. По его словам, съёмочная группа начнёт свою работу в конце августа или начале сентября 2020 года.

Напомним, Чёрный Адам — это злодей из комиксов издательства DC Comics и враг Шазама. Выход фильма о его злоключениях планировался в декабре 2021 года.

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