Бербанк, США, , 08:49 — REGNUM Сюрприз к Пасхе в виде одной из зашифрованных в фильме «Мстители: Финал» пасхалок сделала компания Marvel фанатам. Пасхалку представители компании опубликовали в микроблоге в Twitter.

Пасхалку студия раскрыла почти через год после выхода фильма на экраны.

На двух размещенных рядом кадрах поклонникам кинокомиксов показали, что в одном из эпизодов «Мстителей» руки супергероев в красных перчатках, выдвинутые по кругу к центру, повторяют очертания реакторного «сердца» Тони Старка.

Таким образом, в фильме герои фактически отдают дань уважения герою, пожертвовавшему собой ради спасения мира.