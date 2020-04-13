Бербанк, США, 13 апреля 2020, 08:49 — REGNUM Сюрприз к Пасхе в виде одной из зашифрованных в фильме «Мстители: Финал» пасхалок сделала компания Marvel фанатам. Пасхалку представители компании опубликовали в микроблоге в Twitter.
Пасхалку студия раскрыла почти через год после выхода фильма на экраны.
На двух размещенных рядом кадрах поклонникам кинокомиксов показали, что в одном из эпизодов «Мстителей» руки супергероев в красных перчатках, выдвинутые по кругу к центру, повторяют очертания реакторного «сердца» Тони Старка.
Таким образом, в фильме герои фактически отдают дань уважения герою, пожертвовавшему собой ради спасения мира.