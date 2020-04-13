Нур-Султан, , 08:38 — REGNUM Казахстан готов участвовать в коллективном сокращении объема добычи нефти. Об этом 12 апреля заявил министр энергетики республики Нурлан Ногаев на заседании нефтедобывающих стран ОПЕК+, сообщили в пресс-службе казахстанского минэнерго.

Участники внеочередного заседании стран ОПЕК+ договорились сократить суточную добычу нефти на 9,7 млн баррелей в мае и июне 2020 года. Казахстан поддержал консенсус и соглашение.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно новому соглашению ОПЕК+ Россия планирует сократить уровень добычи нефти на 2,5 млн баррелей в сутки, до 8,5 млн баррелей.

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