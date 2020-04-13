Ульяновск, , 08:34 — REGNUM В Ульяновской области 16 апреля начинаются мероприятия в честь 150-летию со дня рождения Владимира Ленина, малой родиной которого является Ульяновск (Симбирск). Они состоятся в онлайн-режиме и продлятся по 22 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

В рамках юбилейных мероприятий запланированы выставки, экскурсии, трансляции спектаклей, акции и конкурсы. Власти констатируют, что из-за эпидемиологической ситуации по коронавирусу часть запланированных акций состоится виртуально, часть будет перенесена на «более поздний период».

Министр искусства и культурной политики Евгения Сидорова отмечает, что главная цель юбилейных событий — «продвижение культуры диалога и дискуссии на примере одного из самых ярких и неоднозначных политических мыслителей и практиков» прошлого века. По её словам, участники попытаются «найти ответ на вопрос»: «Что значит Ленин для человека ХХI века?».

Юбилейные мероприятия стартуют 16 апреля с электронной архивной выставки «Народный артист в образе Ленина», их продолжит 18 апреля виртуальная экскурсия «Тропа Ильича». 21 апреля откроется международный выставочный проект «Ленин и время» в музее Хо Ши Мина во Вьетнаме.

22 апреля, в день рождения Ленина, состоится трансляция записи спектакля «Семья Ульяновых», поставленного в исторических интерьерах Дома-музея В. И. Ленина. Кроме того, четыре музея представят свои выставочные проекты, пройдёт онлайн-акция чтения для юношества «Читаем о Ленине 150 секунд» и подведут итоги ряда региональных конкурсов.

«Совместно с театральным музеем имени А. А. Бахрушина будет открыта виртуальная экспозиция «Лениниана на театральной сцене». Бахрушинский музей предоставил 300 экспонатов, посвященных лучшим спектаклям Советского Союза, соседних республик и России», — сообщила директор музея-заповедника «Родина В. И. Ленина» Ирина Котова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в рамках празднования 150-летия со дня рождения Владимира Ленина на апрель было запланировано около 400 мероприятий — круглые столы, дискуссионные площадки, лектории, выставки, квесты и конкурсы. Часть из них переведены в онлайн-режим.

Напомним, Ульяновск (Симбирск) является родиной Владимира Ленина (Ульянова). В этом году будет отмечаться 150-летие со дня рождения известного земляка. В преддверии юбилея благоустраивают центральные улицы города и реставрируют объекты культурного наследия. Также будут отремонтированы шесть памятных сооружений.