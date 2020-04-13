Лос-Анджелес, США, , 06:44 — REGNUM Стало известно, откуда был взят номер героя Финна из фильмов «Звёздные войны», который присвоили в тот момент, когда Первый Орден забрал его из семьи в детском возрасте. Об этом 12 апеля сообщила Twitter-страница Star Wars.

Выяснилось, что числовая часть номера FN-2187 является отсылкой к самому первому фильму космической саги «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда». 2187 — это номер камеры следственного изолятора АА-23 на Звезде Смерти, в которой содержалась принцесса Лея Органа (Кэрри Фишер).

При этом номер камеры в свою очередь является отсылкой к названию короткометражного фильма «21−87» Канадской государственной службы кинематографии, который когда-то вдохновил молодого Джорджа Лукаса.

https://twitter.com/starwars/status/1248749462773612544

Роль Финна в финальной трилогии саги скайуокеров франшизы «Звёздные войны» исполнил актёр Джон Бойега. Его герой придумал себе имя на основе первых букв присвоенного ему Первым Орденом номера.

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