Лос-Анджелес, США, , 06:22 — REGNUM Дон Чидл в очередном интервью журналистам проговорился, что его контракт с Marvel подразумевал съёмки в шести фильмах. Об этом 13 апреля сообщил портал Screen Rant.

Актёр рассказал, что ему предложили роль в кинокомиксах Marvel в тот момент, когда он праздновал день рождения ребёнка. Его агент передал трубку человеку из Marvel, который сказал, что студия хочет заключить с Чидлом сделку на участие в шести проектах фильмов.

Исполнитель роли Воителя (War Machine) в тот момент попытался посчитать, сколько в итоге будет длиться проект и прикинув в уме, что это может растянуться на 11 или 12 лет, сказал, что ему нужно подумать. Актёр также признался: его по-настоящему удивило то, что у компании был план, который она составила на много лет вперёд.

Издание отмечает: слова Чидла дают понять, что его появление в фильме «Мстители: Финал» в роли Воителя могло бы последним, однако пока об этом говорить рано, поскольку всё будет зависеть от планов Marvel и желаний самого Чидла.

Впервые роли Воителя Дон Чидл появился в фильме «Железный человек 2», который вышел на экраны в апреле 2010 года. Стоит отметить, что впоследствии актёр снялся ещё в шести картинах Marvel.

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