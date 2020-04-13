Вашингтон, , 05:26 — REGNUM Закрытые из-за карантиных мер в условиях эпидемии коронавируса кинотеатры США стали размещать на своих вывесках смешные сообщения. Подборку 12 апреля опубликовал портал Comicbook.

В этих «лозунгах» руководство кинотеатров выводит сообщения на совершенно разные темы, в основном так или иначе обыгрывая тему эпидемии и делая отсылки к популярным фильмам.

«Марти, тебе нельзя выходить из дома. Всё, что ты сделаешь, окажет серьезное влияние на будущие события», — написала администрация кинотеатра в Ванкувере (штат Вашингтон, США), намекнув жителям на необходимость самоизоляции.

https://twitter.com/RyanPhilbrookVO/status/1248864508208021504

«Сейчас на экране: «Нет близким контактам никакой степени», — пошутила администрация кинозала города Финиксвилл (штат Пенсильвания, США), сделав отсылку к фильму Стивена Спилберга «Близкие контакты третьей степени».

https://twitter.com/THR/status/1248685323451691008

«Это всего-лишь антракт», — такое сообщение могут видеть жители города Энн-Арбор в штате Мичиган.

https://twitter.com/lisabankey/status/1248693415061131264

«Закрыто из-за отсутствия туалетной бумаги», — сообщает администрация кинотеатра в Клейтоне (штат Делавэр, США).

Стоит отметить, что не только в США кинозалы делают нечто подобное. Кинотеатр Берлина The Neues Off написал на вывеске название фильма «Один дома», сопроводив его грустным смайликом.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что, по мнению редакции журнала The Hollywood Reporter, даже в случае наилучшего сценария развития событий в 2020 году суммарный объём кассовых сборов кинопроката США сократиться на 40%. Эксперты считают, что в самом лучшем случае итоговая сумма киносборов в 2020 году может составить от $6,82 млрд до $7,09 млрд.

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