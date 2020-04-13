Нью-Йорк, США, , 04:28 — REGNUM Том Хэнкс в эфире юмористического телешоу «Субботним вечером в прямом эфире» (Saturday Night Live) рассказал, чем занимался после того, как выяснилось, что он заражён коронавирусом, и с чем ему пришлось столкнуться. Видео было опубликовано 12 апреля на YouTube-канале программы.

Во время выступления актёр сказал, что сегодня, когда мир столкнулся с угрозой COVID-19, странно быть смешным, но, поскольку это юмористическое телешоу, то он попробует это сделать.

«Почему я в роли ведущего (шоу — ИА REGNUM)? Ну, во-первых, я был знаменитой канарейкой на угольной шахте (старый метод определения шахтерами наличия опасности в шахте — ИА REGNUM) из-за коронавируса. И с тех пор, как мне поставили диагноз, я стал больше похож на «Американского папашу», чем когда-либо. Так как никто не хочет быть со мной очень долго, и людям некомфортно со мной рядом», — пошутил Хэнкс.

Актёр, в частности, рассказал, что после того, как у него в Австралии выявили заражение коронавирусом, он и его жена Рита Уилсон испытали некоторые проблемы при взаимодействии с австралийской системой здравоохранения.

Одной из таких проблем стало то, что в Австралии температуру обозначают в градусах Цельсия, а не Фаренгейта. Из-за этого супруги часто не могли понять, что означают цифры в показателях.

Хэнкс также пояснил: он побрил голову не из-за произошедшего, кроме того, это не имеет отношения к моде. Сбрить волосы ему пришлось из-за съёмок в фильме и сейчас они неспешно отрастают.

О том, что у Тома Хэнкса и Риты Уилсон обнаружили коронавирус стало известно 11 марта 2020 года. Супруги какое-то время провели в больнице Австралии, после выписки им пришлось уйти на карантин. Они вернулись в США 27 марта 2020 года.

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