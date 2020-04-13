Лос-Анджелес, США, , 01:47 — REGNUM Винсент Д’Онофрио и Джон Бернтал поддержали актрису Дебору Энн Уолл, которая призналась, что боится остаться без актёрской работы. Публикации они разместили 12 апреля в соцсети Twitter.

«Дебора Энн Уолл может сыграть любую роль, написаннуюдля актёра. Я считаю ее одним из любимых сценических партнеров в моей карьере благодаря её таланту», — написал Д’Онофрио.

Он добавил, что каждый актёр зависит от партнёра по сцене и заявил, что тем, кто будет работать с Уолл, очень повезёт. Д’Онофрио также написал, что девушка является «неудержимой» и представляет собой самый настоящий «подарок для повествования».

https://twitter.com/vincentdonofrio/status/1249197607878111232

«Правда, всё так и есть. Сильно либлю Вас обоих. Большая честь и радость работать с вами, ребята», — написал позже в комментариях к публикации Джон Бернтал.

https://twitter.com/jonnybernthal/status/1249225892577939456

Ранее ИА REGNUM сообщило: Дебора Энн Уолл в интервью журналистам рассказала, что она не может найти актёрскую работу с того момента, как Netflix закрыл сериалы «Сорвиголова», «Каратель» и «Защитники», в которых она исполнила роль журналистки Карен Пейдж. Актриса призналась, что происходящее очень влияет на её самооценку.

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