Лос-Анджелес, США, , 01:19 — REGNUM Режиссёр Джеймс Ганн успокоил фанатов, переживающих по поводу возможного переноса даты премьеры кинокомикса «Отряд самоубийц». Публикацию он разместил 12 апреля на своей странице в Twitter.

«Прямо сейчас нет никаких причин для переноса даты релиза», — сказал Ганн, отметив, что команда проекта работает в рамках ранее намеченного графика, а иногда даже идёт с его опережением.

Кинематографист сказал, что ему и другим участникам проекта «очень повезло» завершить съёмки вовремя и перевести монтаж материала в формат удалённой работы ещё до начала карантина.

https://twitter.com/JamesGunn/status/1249391424732139520

Напомним, ранее студия DC приняла решение перенести премьеру кинокомикса «Чудо-женщина 1984» на август 2020 года. Marvel также решила отложить релиз «Чёрной вдовы» на ноябрь 2020-го. Джеймс Ганн закончил съёмки перезагрузки «Отряда самоубийц» 29 февраля 2020 года.

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