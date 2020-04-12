Вашингтон, , 23:47 — REGNUM Редакция портала Screen Rant опубликовала рейтинг из 10 анимационных сериалов, которые, по её мнению, должны посмотреть все любители аниме. Список был выложен 12 апреля на сайте издания.

Стоит отметить, что под такими сериалами портал подразумевает анимационные шоу, которые формально не относятся к жанру аниме (даже если кто-то считает иначе).

С десятой по пятую строчку рейтинга заняли такие сериалы, как «Братья Вентура» (The Venture Bros.), «Юные Титаны» (Teen Titans), «Время приключений» (Adventure Time), «Звёздные войны: Войны клонов» (Star Wars: Clone Wars) и «Бэтмен» (Batman: The Animated Series).

На пятой и четвёртой позиции оказались «Гетто» (The Boondocks) и «Самурай Джек».

Первые три места в рейтинге заняли сериалы «Черепашки-ниндзя» (Teenage Mutant Ninja Turtles; 2003−2010), «Кастлвания» (Castlevania) и «Аватар: Легенда об Аанге» (Avatar: The Last Airbender).

Ранее ИА REGNUM опубликовало трейлер предстоящего полнометражного аниме-фильма «Клинок, рассекающий демонов. Бесконечный поезд». Картину начнут показывать в кинотеатрах Японии 26 октября 2020 года.

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