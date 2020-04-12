Лос-Анджелес, США, , 23:11 — REGNUM Дебора Энн Уолл рассказала в интервью журналистам, что после закрытия потоковым сервисом Netflix сериалов по комиксам Marvel она так и не смогла найти новую актёрскую работу. Об этом 12 апреля сообщил портал Digital Spy.

Актриса сказала, что пыталась как-то решить этот вопрос ещё до того, как начались проблемы, связанные с эпидемией коронавируса. Она отметила, что сложившаяся ситуация очень влияет на её самооценку

«У меня не было актерской работы с тех пор, и для меня это было очень тяжело, — сказала Уолл, — мне просто интересно, смогу ли я снова начать работать, захочет ли кто-нибудь снова работать со мной».

Актриса добавила, что если она не будет играть, то перестанет понимать, кем она является на самом деле.

Дебора Энн Уолл сыграла Карен Пейдж в сериалах Netflix «Сорвиголова», «Каратель» и «Защитники». Поклонники шоу «Настоящая кровь» также знают её по роли Джессики Хэмби.

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