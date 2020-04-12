Лос-Анджелес, США, , 16:06 — REGNUM Фанаты «Назад в будущее» пересняли любимый фильм при помощи подручных средств. О необычном проекте 12 апреля рассказывает «Мир Фантастики».

Авторы идеи разделили фильм «Назад в будущее 2» на 88 небольших эпизодов и поделили их между фанатами со всего мира. Каждый из них должен был снять небольшой отрывок при помощи подручных средств, чтобы потом сделать его частью целой картины.

Напомним, «Назад в будущее» — это популярный фантастический фильм Роберта Земекиса о путешествиях во времени. Премьера оригинальной картины состоялась в 1985 году.

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