Москва, , 15:57 — REGNUM В продолжении телесериала «Сваты» будут сниматься все главные актеры проекта. Об этом сообщили журналисты сетевого издания «Телепрограмма».

По их данным, режиссером седьмого сезона «Сватов» остается Андрей Яковлев. При этом новый сезон, как сообщают журналисты, переименуют. По данным сотрудников СМИ, это вынужденная мера из-за обладания правами на бренд компанией из Украины, выступающей с претензиями к некоторым актерам.

Основным событием седьмого сезона станет бракосочетание Жени Ковалевой, которую играет Анна Кошмал, с американцем Джеком, чью роль исполняет Андрей Бирин. На свадьбе будут присутствовать персонажи из всех сезонов проекта.