Лондон, , 15:47 — REGNUM Британский писатель Нил Гейман совместно с актёром Артуром Дарвиллом выпустил мини-эпизод сериала «Доктор Кто», снятый на карантине. Его опубликовали 11 апреля на YouTube-канале Doctor Who: LOCKDOWN!

В коротком ролике актёр рассказывает, что произошло с его персонажем Рори Уильямсом после попадания в прошлое в одном из эпизодов. Сообщается, что Гейман и Дарвилл согласились на участие в проекте бесплатно, чтобы поддержать благотворительные организации в период пандемии коронавируса.

Напомним, Рори Уильямс — это персонаж сериала «Доктор Кто» и один из спутников главного героя. В седьмом сезоне шоу плачущие ангелы отправляют его в прошлое, где Рори живёт до самой старости.

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