Токио, , 15:45 — REGNUM Компания Toyota, производящая модели под суббрендом Lexus, может позаимствовать для модели NX моторы от нового RAV4. Об этом сообщает издание Car.ru.

Ранее корпорация Toyota зарегистрировала в патентных ведомствах Австралии, Новой Зеландии и Филиппинах название NX 250 своего суббренда Lexus. Таким образом, можно предположить, что начальную версию нового поколения модели оснастят менее производительным мотором.

Новое поколение Lexus NX создано на платформе Global Architecture-K. На этой же платформе построено новое поколение модели Toyota RAV4. Получается, что японский вседорожник вполне может поделиться гаммой моторов с компактным паркетником Lexus.

Ожидается, что NX оснастят новым мотором Toyota Kin рабочим объёмом 2,5 л с четырьмя цилиндрами. Однако официально автокомпания это предположение не подтвердила.

Напомним, в марте текущего года в России было реализовано 12 587 машин японского бренда Toyota — на 36,5% больше, чем в марте прошлого года.

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