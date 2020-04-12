Москва, , 15:36 — REGNUM Трехчасовой концертный марафон «Мы вместе» состоялся 12 апреля на главной сцене Большого театра. Трансляция концерта велась на телеканале «Россия 1».

Целью концерта являлось выражение благодарности работникам больниц, волонтерам и всем тем, кто борется и трудится в период пандемии коронавируса. Вели концерт ведущий телеканала «Россия 1» Андрей Малахов и ведущая телеканала «Россия — Культура» Дарья Златопольская.

На сцене выступили многие известные артисты, музыканты, певцы. Кроме участников, выходивших на сцену, были те, кто выступал по видеосвязи. Так, пианист Денис Мацуев участвовал в марафоне из родного города Иркутска. Музыканты симфонического оркестра Большого театра также выступили по видеосвязи, играя из своих домов.

В ходе концерта выступили также врачи московских больниц с видеообращениями. В завершение марафона выступил актер Владимир Машков, сказав слова благодарности врачам, медсестрам и волонтерам и прочитав стихотворение Андрея Вознесенского.