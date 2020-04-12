Владивосток, , 15:23 — REGNUM Трансляции спектаклей и концертов в интернете организовали творческие коллективы Тихоокеанского флота (ТОФ) во время режима самоизоляции, введенного в России из-за распространения коронавируса. Об этом в воскресенье, 12 апреля, сообщила пресс-служба ТОФ.

Как сообщается в пресс-релизе, первую трансляцию провел Драматический театр Тихоокеанского флота, показав запись спектакля «Любовь людей» по пьесе Дмитрий Богославского. Так как трансляция имела успех, к демонстрации готовятся другие постановки драмтеатра. Также в сеть выложены записи выступления Ансамбля песни и пляски ТОФ.

Кроме этого, в пресс-релизе рассказывается, что на завершающей стадии находится создание виртуальных экскурсий по музею Тихоокеанского флота и по подводной лодке-музею «С-56». Как уточняется в сообщении, экскурсии станут доступны в скором времени.

Напомним, в России зарегистрировано более 15 тысяч случаев заражения коронавирусом. Умерло от осложнений болезни, вызываемой коронавирусом, 130 человек.