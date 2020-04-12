Санкт-Петербург, , 15:12 — REGNUM Более трех миллионов человек смотрели в прямом эфире онлайн-концерт российского рейв-коллектива Little Big, который транслировался 11 апреля на сервисе «Яндекс.Эфир».

Музыканты выступали в таком формате впервые и сообщили, что для них этот опыт был очень интересен. Солист группы Илья Прусникин в ходе выступления призвал своих поклонников не пренебрегать мерами предосторожности, не забывая надевать защитные маски и перчатки, выходя из дома.

«Не хочется еще год или полгода сидеть на карантине», — подчеркнул исполнитель.

Напомним, санкт-петербургская группа Little Big должна была выступить на музыкальном конкурсе «Евровидение 2020» с композицией «Uno». Однако организаторы конкурса из-за ситуации с распространением коронавируса в Европе отменили проведения конкурса в 2020 году.

Клип к песне «Uno», опубликованный на официальном канале конкурса до принятия решения об отмене «Евровидения 2020», являлся несомненным фаворитом по зрительской популярности, набрав на несколько миллионов просмотров больше, чем композиции ближайших конкурентов.