Санкт-Петербург, , 14:42 — REGNUM 12 апреля в 19 часов популярная российская группа «Чиж и Ко» даст большой онлайн-концерт. Трансляция из студии в Санкт-Петербурге пройдет на платформе vr.mts.ru. и в социальных сетях.

В программе известные хиты группы «Фантом», Вечная молодость», «О любви», а также новые композиции, написанные неизменным фронтменом группы Сергеем Чиграковым.

Напомним, что любители отечественного рока уже прослушали на базе МТС концерты «ЧайФа», Hatters и Вячеслава Бутусова.