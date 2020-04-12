Москва, , 12:57 — REGNUM Алексей Кортнев из группы «Несчастный случай» стал инициатором коллективного исполнения большой группой артистов и музыкантов популярной в 1970-х годах песни «Люди в белых халатах».

Старшее поколение помнит, как душевно композицию Эдуарда Колмановского на стихи Льва Ошанина пел популярный в то время Владимир Трошин.

Проект поддержали почти тридцать человек. Среди них Камиль Ларин, Найк Борзов, Нона Гришаева, Константин Хабенский, Татьяна Лазарева, Максим Леонидов, Андрей Макаревич, Алена Бабенко, Евгений Маргулис, Леонид Барац, Максим Покровский, Валерий Сюткин и многие другие.