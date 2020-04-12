Москва, , 11:26 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил Музей Мирового океана с 30-летием. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что коллектив музея проводит обширную образовательную, выставочную, творческую, методическую работу, нацеленную на сохранение богатейшего историко-культурного наследия России

«(Коллектив) вносит деятельный вклад в патриотическое воспитание молодежи, в укрепление великих традиций России как морской державы», — подчеркнул российский лидер.

Напомним, калининградский Музей Мирового океана был создан в 1990 году. Музей имеет экспозиции, посвященные судоходству, морской флоре и фауне, а также маринистическую библиотеку и экологическую станцию.

Ранее Музей Мирового океана опубликовал серию фильмов об экспонатах, включая три фильма о научно-исследовательском судне «Витязь». Всего выложены для любителей морской истории семь фильмов продолжительностью от пяти до 50 минут.

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