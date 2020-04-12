Екатеринбург, , 09:04 — REGNUM Песню «Артисты ансамбля ЦВО о коронавирусе» в поддержку борьбы жителей России с коронавирусной инфекцией записали артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа. Клип выложен 11 апреля на официальном канале Министерства обороны РФ в YouTube.

Клип смонтирован в виде записей отдельных артистов, дистанционно объединившихся в общий музыкальный коллектив. В подписи к видеоролику сообщается, что вокальную часть выступления исполнили военнослужащие ансамбля ЦВО, находясь в студии дома офицеров в Екатеринбурге. Танцевальные эпизоды записали дома, находясь на изоляции, гражданские артисты ансамбля.

В тексте песни звучит призыв к гражданам России соблюдать простейшие правила гигиены и не унывать, сидя дома в самоизоляции. «Выиграть сможем лишь песней и смехом этот смертельный матч», — словами из песни объяснили жителям военные, как бороться с вирусом.