Москва, , 08:42 — REGNUM Около 800 тысяч просмотров набрала за сутки онлайн-трансляция балета «Щелкунчик» в постановке Большого театра. Такие данные были зафиксированы на канале театра в YouTube, где было опубликовано видео.

«Щелкунчик» был завершающим выступлением в цикле онлайн-трансляций, показанных зрителям в период действия режима самоизоляции. Трансляции Большой театр провел впервые в своей истории по причине вынужденного закрытия из-за распространения коронавируса.

Онлайн-показы продолжались с 27 марта по 10 апреля. Большой театр показал зрителям оперы «Борис Годунов» и «Царская невеста», балеты «Марко Спада», «Спящая красавица», «Лебединое озеро» и «Щелкунчик».