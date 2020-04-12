Санкт-Петербург, , 08:28 — REGNUM Около 15 миллионов просмотров за две недели карантина собрали в социальных сетях выставки музея Государственный Эрмитаж, заявил директор музея Михаил Пиотровский. Интервью с ним 11 апреля опубликовала «Российская газета».

Он рассказал, что в соцсетях стали очень популярными экскурсии, лекции и семинары, проводимые сотрудниками музея. По словам директора, вокруг Эрмитажа даже сформировалось что-то подобное собственному телевидению музея со своей программой и философией.

«И набрались 15 миллионов просмотров в соцсетях и на сайте, которых у нас никогда не было. Реальных посетителей у нас всего 5 миллионов в год», — подчеркнул Пиотровский, оценивая результаты двухнедельного карантина.

Директор музея сообщил, что им проводится анализ активности зрителей, читаются отзывы. Он отметил, что если раньше в основном поступали жалобы на очереди в гардеробе или случаи грубости со стороны персонала, то теперь люди пишут реальные отзывы именно на то, что они видят в трансляциях. По словам Пиотровского, отзывы стали более содержательными и интересными.

Он рассказал, что ежедневно музей объявляет программу, содержащую фильмы из разных серий: «Эрмитажная академия», «Мой Эрмитаж», «Смотритель в Эрмитаже».

Директор Эрмитажа отметил, что хоть в виртуальном виде все выглядит красиво, но подлинник всегда во сто раз лучше. И, несмотря на вынужденный карантин, работники музея стараются максимально близко к реальности передать атмосферу музея.

«Но это не игры вокруг музейных вещей, не пир во время чумы, нет. Мы стараемся создать для зрителя подобие прямого и настоящего общения с Эрмитажем. Не гламурного, а как будто вы действительно попали к нам в музей», — подчеркнул Пиотровский.