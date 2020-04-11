Москва, , 23:35 — REGNUM Литератора Александр Тимофееский-младший скончался. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила писательница Татьяна Толстая.

«Случилось ужасное. Шура Тимофеевский, любимейший из любимейших, умер. Только что», — написала Толстая.

Александр Тимофееский-младший был известным кинокритиком и публицистом. Родился он в Москве в 1958 году. Его отец — поэт Александр Тимофеевский, автора песни «Пусть бегут неуклюже».

Тимофееский-младший учился во ВГИКе на киноведческом факультете. Работал обозревателем в газете «Московские новости», в журнале «Столица»; советником генерального директора Издательского дома «Коммерсантъ». Принимал участие в создании концептуальной основы газеты «Коммерсантъ-daily», с 1995 по 1997 годы являясь ее постоянным обозревателем и колумнистом. Стал одним из создателей (1997) и колумнистом газеты «Русский телеграф». Был шеф-редактором общественно-политического и литературного журнала «Русская жизнь», существовавшего с 2007 по 2009 года в печатном виде, а с конца 2012 года по март 2013 как интернет-издание.