Лос-Анджелес, США, , 17:01 — REGNUM У ремейка хоррор-фильма «Восставший из ада» появились режиссёр и сценаристы. Об этом 10 апреля сообщило издание The Hollywood Reporter.

Режиссёрское кресло занял Дэвид Брукнер, а сценаристские: Бен Коллинс и Люк Петровски. Сообщается, что ранее это трио вместе работало над ужастиком «Ночной дом».

Напомним, «Восставший из ада» — это известный фильм ужасов, написанный Клайвом Баркером в 1987 году. Дополнительные подробности о создании ремейка пока не сообщаются.

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