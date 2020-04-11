Остин, США, , 16:56 — REGNUM Организаторы фестиваля South by Southwest выложили все короткометражные фильмы программы в свободный доступ на сервисе Mailchimp. Об этом 11 апреля сообщает «Мир Фантастики».

На сайте доступны все 75 фильмов программы. Они разбиты по категориям, однако на сервисе есть функция «случайного воспроизведения».

Напомним, South by Southwest (SXSW) — это ежегодное мероприятие, включающее в себя ряд творческих фестивалей. В 2020 году организаторам пришлось отменить событие из-за пандемии коронавируса.

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