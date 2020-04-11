Бербанк, США, , 15:27 — REGNUM Альтернативная сцена смерти Черной Вдовы, не вошедшая в картину «Мстители: Финал», появилась в сети. Двухминутный ролик опубликован на странице в соцсети Twitter.

Ранее об этой сцене рассказывала исполнительница роли Черной Вдовы Скарлетт Йоханссон, характеризуя ее как значительно более мрачную, чем сцена, которая вошла в итоговую редакцию фильма.

В опубликованной сцене Наташа Романофф и Клинт Бартон отбиваются от армии Таноса. Супергероиня получает смертельные ранения и жертвует собой, чтобы один из Камней бесконечности достался ее напарнику.

Эта версия финальной сцены серьезно отличается от той, которую зрители увидели в кинотеатрах. Там Барт и Романофф сражались друг с другом, так как каждый хотел пожертвовать собой, чтобы друг остался жить. Но все равно в итоге погибала Черная Вдова.