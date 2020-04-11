Тбилиси, , 15:26 — REGNUM Онлайн-трансляцию серии концертов запустил 11 апреля Национальный симфонический оркестр Грузии. Об этом сообщается на странице оркестра в Facebook.

«С сегодняшнего дня и в течение нескольких последующих недель каждую субботу и воскресенье мы будем публиковать записи разных концертов, в том числе тех, которые невозможно найти на YouTube или в архивах телеканалов», — рассказал агентству Black Sea Press художественный руководитель оркестра Николоз Рачвели.

11 апреля на странице оркестра был выложен концерт «Styx» известного в Грузии композитора Гии Канчели.

Как сообщало ИА REGNUM, до 21 апреля в Грузии действует карантин. Массовые мероприятия запрещены, за нахождение в группах более трех человек штрафуют. Власти не исключают, что срок карантина будет продлен.