Бербанк, США, , 15:07 — REGNUM Режиссер и сценарист продолжения «Бэтмена» Мэтт Ривз заявил, что остановка съемок из-за пандемии коронавируса не заставит его переписывать сценарий. Об этом он рассказал изданию Deadline.

Ривз рассказал, что уже отснята четверть фильма. Остальная работа приостановлена с 14 марта. Во время вынужденного перерыва режиссер занимается просмотром отснятого материала и обдумыванием тонкостей будущих съемок.

При этом он подчеркнул, что переписывать сценарий не собирается. «На разработку у меня ушло два года. Это будет таинственная и нуарная история, которую я со своими коллегами тщательно продумал», — отметил Ривз.

Журналисты издания сообщают, что роль Темного рыцаря в новом фильме исполнит английский актер Роберт Паттинсон, известный зрителям по киносаге о вампирах «Сумерки». Также в фильме будут сниматься Колин Фаррелл, Джон Туртурро, Пол Дано и другие актеры.

Производством картины занимается студия DC Films.