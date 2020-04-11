Лос-Анджелес, США, , 14:53 — REGNUM Фанаты фантастической трилогии Роберта Земекиса «Назад в будущее» сняли полнометражный ремейк «Проект 88» (Project 88), основанный на второй части фильма. Об этом сообщил портал «Кинопоиск».

100-минутный Project 88 фильм выложен на одноименном канале в YouTube. В его создании принимали участие более 300 фанатов из девяти стран мира. Съемки и монтаж картины энтузиасты вели в домашних условиях с помощью имеющихся подручных средств.

В описании к видео сообщается, что оригинальный фильм специально был разбит на 88 сцен, воссозданием которых в домашних условиях занялись фанаты. Каждой команде отводилась на съемки сцены одна неделя.

Как сообщают журналисты портала, в результате фанатского творчества получилась безумная версия известной истории про приключения Марти и Дока, в которой перемешана игра актеров, представлена анимация, куклы и животные.

Создатели картины отмечают, что работа над проектом помогла участникам отдохнуть от событий, связанных с пандемией коронавируса.