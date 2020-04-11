Мурманск, , 14:33 — REGNUM Министерство культуры Мурманской области откроет в Заполярье Центр развития кинопроизводства для развития киноиндустрии региона. Об этом 10 апреля сообщила пресс-служба министерства.

В сообщении говорится, что помимо создания центра министерство выделит из регионального бюджета субсидии для кинокомпаний. За счет субсидий ведущие в Мурманской области съемки кинокомпании смогут компенсировать не более 30% средств, затраченных на производство своих картин.

Задачей центра, как сообщает пресс-служба минкультуры, является популяризация региона. Основные направления развития кинопроизводства и поддержки кинопроизводителей будет определять кинокомиссия региона, которую создадут специально для этой цели.

По мнению министерства, принимаемые меры будут способствовать привлечению в регион инвестиций, созданию туристических маршрутов. Также чиновники от культуры надеются, что работа центра станет катализатором развития киноиндустрии Мурманской области.