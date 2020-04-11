Штат Калифорния, США, , 13:06 — REGNUM Известный аукционный дом в Калвер-Сити, штат Калифорния, Julien’s Auctions провел торги предметов и записей, принадлежащих легендарной британской группе The Beatles.

Наибольший интерес покупателей вызвал лот с рукописным текстом песни «Hey Jude», сделанный самим Полом МакКартни. При стартовой цене в 160−180 тысяч долларов, он ушел за 910 тысяч долларов. Изначально стоимость лота была оценена в 160−180 тысяч долларов. Напомним, что песня была записана МакКартни летом 1968 года. Считается, что композиция была адресована сыну Джона Леннона Джулиану. В это время его родители как раз затеяли развод и мальчик нуждался в поддержке. После записи трека в лондонской студии Trident, музыкант отдал текст местному работнику.

Также в ходе торгов были проданы инструменты, принадлежащие музыкантам, вещи с автографами, редкие пластинки.