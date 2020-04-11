Москва, , 12:42 — REGNUM 19 апреля должно было начаться одно из самых заметных культурных событий в столице — ХIХ Московский Пасхальный фестиваль маэстро Валерия Гергиева. Как сообщила представителям СМИ пресс-службы Благотворительного фонда Валерия Гергиева проведение музыкального форума перенесено на более поздний срок.

Как подчеркивается в информации, такое решение было вызвано распространением распространения коронавирусной инфекции и приказом Министерства культуры РФ.

Первый Московский Пасхальный фестиваль классической музыки и колокольного звона прошел в 2002 году. В 2003 году при поддержке президента России Владимира Путина он стал Всероссийским. Проводится фестиваль по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.