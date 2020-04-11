Нью-Йорк, США, , 11:23 — REGNUM Потоковый сервис Hulu, недавно выложивший на своём сайте фильм «Паразиты» южнокорейского режиссёра Пон Чжун Хо, своеобразно ответил подписчику, обнаружившему отсутствие аудиодорожки на английском языке. Об этом 11 апреля сообщил портал Cinema Blend.

«Он не на английском, никто не хочет смотреть фильм, если буквально нужно читать, чтобы понять, что происходит. Звук — это огромная часть фильма, и он на другом языке», — написал пользователь Dave II на Twitter-странице потокового сервиса.

«Если Вы не хотите читать субтитры, Вы всегда можете выучить корейский!», — ответила пользователю администрация аккаунта Hulu.

https://twitter.com/DaveGardiner11/status/1247942244717510656

Напомним, фильм «Паразиты» получил четыре «Оскара» в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссёр», «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший фильм на иностранном языке». Во время выступления на церемонии вручения наград режиссёр Пон Чжун Хо посоветовал зрителям чаще смотреть иностранные фильмы с субтитрами.

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