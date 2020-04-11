Москва, , 10:51 — REGNUM Балетный онлайн-марафон международного фестиваля балета Dance Open пройдет с 14 по 30 апреля. Об этом сообщают на сайте фестиваля организаторы марафона.

Лозунг марафона, приведенный в начале сообщения звучит так: «Балет не признает вербальных границ — так пусть перешагнет и через вирусные!»

В программу онлайн-марафона включены трансляции спектаклей, лекции данс-критиков, беседы с приглашенными специалистами о природе танца и другие мероприятия. Серия кинопостановок начнется с балета «Кармина Бурана» Клода Брюмашона в исполнении труппы Большого театра Женевы.

Напомним, XIX сезон фестиваля Dance Open из-за распространения коронавируса организаторы перенесли на осень.