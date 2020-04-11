Вашингтон, , 10:36 — REGNUM Режиссер фильма «Mortal Kombat» Грег Руссо заявил, что картина будет выглядеть гораздо лучше игры. Об этом он сообщил в своем микроблоге в Twitter.

«Mortal Kombat никогда ещё не выглядел так хорошо», — заявил режиссер, в ответ на пожелание одного из пользователей соцсети увидеть, наконец, фильм, который будет выглядеть так же круто, как и игра.

Руссо отметил, что фильм будет «очень кровавым».

Напомним, ранее сообщалось, что новая экранизация файтера должна выйти на экраны в марте 2021 года.