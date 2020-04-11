Вашингтон, , 10:16 — REGNUM Джесси Айзенберг решил попробовать себя на режиссерском поприще в съемках фильма «Когда ты закончишь спасать мир» («When You Finish Saving The World»). Об этом сообщил портал Deadline.

Согласно данным журналистов, на главные роли в фильме приглашены молодой канадский актер Финн Вулфард и именитая американская актриса Джулианна Мур. Вулфард стал известен зрителям по роли в телесериале «Очень странные дела». Мур является лауреатом премии «Оскар», двух премий «Эмми», двух премий «Золотой глобус» и обладательницей других наград.

Фильм снимается по одноименной книге Айзенберга, которую он представит в этом году. В коллективе продюсеров задействованы сама Мур, подруга и коллега Азенберга актриса Эмма Стоун

Подробности сюжета актеры пока не раскрывают, но журналисты издания сообщают, что повествование картины будет строиться вокруг взаимоотношений матери и сына.