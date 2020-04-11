Лос-Анджелес, США, , 10:11 — REGNUM Телесеть ABC анонсировала телевизионное песенное шоу The Disney Family Singalong, в котором, в том числе, примут участие актёры, озвучившие персонажей мультфильмов Disney. Об этом 11 апреля сообщил портал Digital Spy.

Отмечается, что в шоу также примет участие множество звёзд, в числе которых будет Кристина Агилера, спевшая песню для «Мулан», Джош Гад («Холодное сердце», «Красавица и чудовище») и Аулии Кравалхо («Моана»). Кроме того, зрители смогут увидеть бродвейскую звезду Кристин Ченовет, Люк Эванс, Донни Осмонд («Мулан») и режиссёр, продюсер и хореограф Кенни Ортега.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Disney выпустила небольшой мультфильм, посвящённый снеговику Олафу из анимационных картин «Холодное сердце». отмечается, что над созданием видео работали аниматор Хайрум Осмонд и актёр Джош Гад.

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