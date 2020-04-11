Москва, , 09:48 — REGNUM Роль «крестного отца» русской мафии в итальянском фильме «Бессмертный» исполнил российский актер Алексей Гуськов. Об этом сообщила 10 апреля «Российская газета».

Полнометражная картина «Бессмертный» является приквелом известного итальянского сериала «Гоморра», рассказывающего о преступном мире. Премьера фильма состоится 13 апреля на сервисе more.tv.

Гуськов сообщил журналистам издания, что его пригласил участвовать в съемках Марко Д'Аморе — исполнитель главной роли короля преступного мира Италии Чиро Ди Марцио в сериале и в новой картине.

«Марко Д'Аморе сразу сказал, что видит в роли своего антагониста именно меня», — подчеркнул российский актер.

По словам Гуськова, у него с Д'Аморе сложился хороший контакт с самого начала съемок. Поэтому не оказалось помехой то, что актеры впервые работали друг с другом, а также то, что Гуськов не знал особый неаполитанский диалект, на котором разговаривал его итальянский коллега.