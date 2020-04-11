Нью-Йорк, США, , 09:40 — REGNUM Компания Netflix сообщила поклонникам сериала «Мёртв для меня» о том, когда они смогут увидеть его продолжение. Запись она опубликовала 10 апреля на странице See What`s Next.

Второй сезон популярного комедийно-драматического шоу будет выложен на сайте поткового сервиса 8 мая 2020 года. Администрация аккаунта сопроводила публикацию фотографией, на которой главные героиини Джен Хардинг (Кристина Эпплгейт) и Джуди Хейл (Линда Карделлини) находятся в воде, держа в руках бокалы с вином (или кровью).

https://twitter.com/seewhatsnext/status/1248641956357394432

Netflix выложила первый сезон сериала «Мёртв для меня» на своём сайте 3 мая 2019 года. Его сюжет рассказывает о вдове, которая занимается расследованием смерти мужа. Однажды на встрече группы поддержки она сталкивается с женщиной, с которой начинает дружить.

Читайте ранее в этом сюжете: Новый фильм Скорсезе за $200 млн, скорее всего, получит Apple