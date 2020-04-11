Москва, , 09:27 — REGNUM Виртуальный международный культурный марафон в поддержку устоев мирового сообщества и основополагающих ценностей культуры предложила провести зарубежным коллегам группа российский деятелей культуры. Открытое письмо опубликовано в «Российской газете».

«Мы обращаемся ко всем вам, к руководству ЮНЕСКО, национальным министерствам и ведомствам, отвечающим за сохранение и развитие культуры, с предложением провести в июне 2020 года виртуальный международный марафон», — обратились деятели культуры в письме.

Как сообщили авторы, во время пандемии коронавируса и экономического кризиса, которые угрожают общемировому культурному пространству, необходимо забыть о распрях и для укрепления мировой культуры как основы человеческой цивилизации объединиться в совместной деятельности.

Содержательное наполнение марафона организаторы надеются обсудить с отозвавшимися коллегами в ближайшие недели.

Открытое письмо подписали 15 человек: Юрий Башмет, Елена Гагарина, Владимир Гусев, Лев Додин, Андрей Кончаловский, Теодор Курентзис, Марина Лошак, Ольга Любимова, Денис Мацуев, Михаил Пиотровский, Владимир Спиваков, Зельфира Трегулова, Владимир Урин, Михаил Швыдкой, Сергей Шумаков.