Лос-Анджелес, США, , 09:23 — REGNUM Майкл Бин, известный зрителям по роли пришельца из будущего Кайла Риза в фильме «Терминатор» выложил в сеть видео, в котором он предстал в образе этого героя. Ролик был опубликован 11 апреля на портале Screen Rant.

Во время своего выступления Бин, желая предупредить подписчиков об угрозе коронавируса, перефразировал известную речь бойца сопротивления, показанную в картине 1984 года.

Он призвал всех поклонников оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции в условиях эпидемии. С момента публикации его видео набрало уже более 58 тыс. просмотров, 1,6 тыс. лайков и более 770 репостов.

https://twitter.com/AaronCouch/status/1246500698788786176

В марте 2020 года ИА REGNUM сообщило, что майкл Бин может появиться во втором сезоне сериала «Мандалорец» потокового сервиса Disney+. Ожидается, что актёр сыграет охотника за головами, который каким-то образом связан с главным героем Дином Джарином (Педро Паскаль).

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