Лос-Анджелес, США, , 09:11 — REGNUM Стало известно, кто будет писать сценарий для предстоящей перезагрузки «Восставших из ада», и кто выступит в качестве режиссёра картины. Об этом 11 апреля сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Над созданием сценария будут работать Бен Коллинз и Люк Пиотровски, а должность режиссёра займёт Дэвид Брукнер. Это трио ранее сотрудничало с продюсером проекта Дэвидом Гойером. Брукнера киноманы знают по работе над киноальманахом ужасов «З/Л/О» и хоррором «Монстры Юга» (Southbound).

Производством будущей картины займётся кинокомпания Spyglass Media Group. Оригинальный фильм «Воставший из ада» Клайва Баркера вышел на экраны в 1987 году, в основу картины легла собственная книга режиссёра The Hellbound Heart.

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