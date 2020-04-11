Вашингтон, , 09:07 — REGNUM Организаторы фестиваля Burning Man («Горящий человек»), ежегодно проходящего в пустыне Блэк-Рок в штате Невада (США), объявили о его отмене из-за пандемии коронавируса. Соответствующее заявление опубликовано 10 апреля на официальном сайте мероприятия.

«Мы приняли трудное решение не строить Black Rock City в 2020 году», — сообщается в заявлении. Организаторы добавили, что собираются «построить Black Rock City в Мультивселенной», переведя выступления в интернет.

Организаторы фестиваля обратили внимание на финансовые проблемы и попросили не возвращать билеты, чтобы поддержать проект.

Фестиваль современного искусства и радикального самовыражения Burning Man проводится ежегодно с 1986 года в течение восьми дней, начинаясь в последний понедельник августа. В завершение фестиваля организаторы сжигают огромную человеческую фигуру, построенную из дерева.

Напомним, количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом в США превысило 500 тысяч. Скончались от осложнения болезни более 18 тысяч человек.