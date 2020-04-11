Вашингтон, , 08:50 — REGNUM Режиссёр Джозеф Косински заявил, что он закончит работу над фильмом «Лучший стрелок 2» как раз к первоначальной дате его премьеры. Об этом 10 апреля сообщил портал Comicbook.

Кинометографист сказал, что сейчас проект находится на стадии постпроизводства и, в отличие от многих своих коллег, приостановивших съёмки, Козински может продолжать работу над ним.

Он также отметил, что премьера его картины обязательно должна состояться на больших экранах кинотеатров, иначе он просто не хотел бы её выпускать.

Изначально дата премьеры «Лучшего стрелка 2» была запланирована на 24 июня 2020 года. 3 апреля 2020 года Том Круз сообщил поклонникам, что её решили перенести на 23 декабря 2020-го.

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