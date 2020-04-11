Москва, , 08:39 — REGNUM Серию live-концертов в рамках проекта #песнядома запустила соцсеть Instagram. Сообщение об этом разместило сетевое издание «Афиша Daily».

Первым 11 апреля откроет серию концертов Feduk. Он исполнит свои композиции разных лет, а также поделится подробностями создания песен.

Следующей выступит с онлайн-концертом Монеточка. 14 апреля она споет композиции из альбома «Раскраски для взрослых».

15 апреля серию концертов продолжит Елена Темникова с известными и новыми песнями. Также в рамках проекта выступит поп-певица Сюзанна.

Концерты будут живыми. Между выступлениями зрители смогут пообщаться с артистами. Как сообщают журналисты издания, музыканты будут соблюдать особый дресс-код — концертный верх и домашний низ.

Организаторы собираются расширить состав исполнителей. Их имена зрители узнают в течение апреля.